17:20 Prvi je na oder stopil Aleš Hojs, predsednik ljubljanskega odbora SDS. Uvodoma je spomnil na obljube, ki jih je pred volitvami obljubljal Robert Golob, in dodal, da se do zdaj ni uresničilo nič. Z besedami, da je zato je danes čas, da se prebudi slovenska pomlad, je navdušil zbrane. »Potrebno je stopiti skupaj in pokazati pogum. Zbrali smo se, da tistim, ki uničujejo našo domovino, odločno povemo, dovolj!« je, ne prvič, zagrmel Hojs.

17:00 Protest se je začel z ogledom nekaj izjav, ki naj bi prikazovale arogantno obnašanje zdajšnje vlade in njenega predsednika. Trg so preplavili žvižgi in vzkliki.

16:50 Zastave vihrajo. Postaja vedno glasneje. Kongresni trg se je napolnil s protestniki. Z nastopom godbe na pihala se je začel kulturni program. Prišel je Janez Janša.

Na transparentih je moč prebrati protivladne slogane, čemur je shod tudi namenjen. Med drugim piše Vlada nas bo spravila na boben, pa Za Slovenijo! Ustavimo nebuloze vlade in Pravica do vladanja se konča takrat, ko začne škodovati lastni državi.

To kar počne ta vlada, je nedopustno, zadnji čas je, da odstopi, pravi protestnik, ki se je v Ljubljano pripeljal iz okolice Dravograda.

Preklicana seja v DZ; je kriv neugoden termin?

Današnja skupna nujna seja odborov DZ za infrastrukturo in za gospodarstvo, na kateri bi na zahtevo SDS obravnavali izzive industrije ob energetski draginji, ter nujna seja odbora DZ za kulturo, na kateri bi na zahtevo SDS govorili o lastništvu medijev, sta odpovedani. V SDS so namreč umaknili zahtevi za njun sklic, izhaja s spletnih strani DZ.

Sklic skupne nujne seje odborov DZ za infrastrukturo, okolje in prostor in za gospodarstvo je bil napovedan ob 16. uri, nujna seja odbora za kulturo pa bi se morala začeti ob 17-ih.

​Odgovor, zakaj so v SDS umaknili zahtevi za sklic omenjenih sej odborov, STA še čaka. Omenjeni seji bi sicer potekali v času, ko SDS na Kongresnem trgu pripravlja protestni shod.