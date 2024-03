Anže Lanišek (212 m, 197,7) je bil osmi, deseti Peter Prevc (210 m, 190,7), ki bo pod Pincami končal športno pot, 11. Lovro Kos (210 m, 189,2), 23. Domen Prevc (206 m, 179,3), 30. Maksim Bartolj (207,5 m, 170,7), 35. pa Žak Mogel (194,5 m, 166,8).

Na petkovo tekmo, ki se bo s prvo serijo začela ob 15.30 uri, se nista uvrstila na 44. mestu Žiga Jelar (184,5 m, 143,9) in na 49. Matija Vidic (182 m, 136,5).

Na prvem treningu pred kvalifikacijami je bil najboljši Norvežan Johann Andre Forgang (234,5 m, 182,3), na drugem pa Zajc (228,5 m, 162,3), ki je bil drugi na prvem treningu (223,5 m, 180,2).

Na treningu in v kvalifikacijah je bilo tudi nekaj padcev, najhuje jo je skupil 26-letni Finec Eetu Nousiainen, ki je medtem ko so mu nudili prvo pomoč, za nekaj minut obležal na doskočišču, preden so ga od tam s sanmi odpeljali na nadaljnje preiskave.

Skakalke zadnje dejanje sezone čaka danes ob 17. uri, a na srednji skakalnici. Po tekmi bo veliki kristalni globus prejela Nika Prevc. Poleg nje bodo v Planici od Slovenk nastopile še Nika Križnar, Ema Klinec, Katra Komar, Taja Bodlaj in Tina Erzar.