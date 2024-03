Gospod Stanimir se je v zaporu v Padinski Skeli znašel zaradi prekrška. Leta 2020 je v pričakovanju novega leta z balkona stanovanja odvrgel petardo, s čimer naj bi kršil javni red in mir. Ker ni zmogel plačati 30 tisoč dinarjev oziroma 256 evrov kazni, mu je sodišče prisodilo 30 dni zapora. Nihče si ni mislil, da bo to zanj usodno. V celici se je namreč znašel z 20-letnim Srećkom ter 21-letnima Sašom in Daliborjem, ki so se od prvega dne dalje grozovito znašali nad 74-letnikom. Ko mu je zmanjkalo denarja, s katerim jim je v zaporniški trgovini nabavljal dobrote, so ga več dni zverinsko pretepali, ga brcali, tepli po glavi ... Vsaj eden od njih ga je z ročajem metle spolno zlorabil, vsaj eden ga je tudi silil k pitju urina iz skodelice za kavo.

Čeprav je Stanimir zaradi hudih poškodb obiskal zaporsko bolnišnico, pa trojice ni izdal, saj so mu ti grozili s smrtjo. Ko se je nekega dne vrnil od zdravnika, so ga odpeljali v kopalnico in ga polivali z mrzlo vodo. Umrl je 4. februarja letos zaradi notranjih poškodb in krvavitev, je pokazala obdukcija. Med drugim je imel zlomljenih večer reber.

Upravnika le premestili

Tako kot ubiti gospod Stanimir so tudi njegovi krvniki za zapahi pristali zaradi prekrškov, zaradi katerih niso hoteli plačati denarne kazni. Eden od njih se je zaradi neplačane vozovnice v zaporu znašel zgolj za deset dni. A je bilo tudi to dovolj za strašen zaključek življenja upokojenca. Srečko se je na zaslišanju branil z molkom, ostala dva pa sta se zagovarjala. Kaj sta povedala, zaenkrat ni znano.

Novica o nasilni smrti je v javnost prišla šele po opravljeni obdukciji, več kot mesec dni kasneje. In šele takrat so se oglasili tudi pristojni organi. Zaradi smrti upokojenca iz Mladenovca so uvedli preiskavo proti trem njegovim sostanovalcem, s katerimi si je delil celico, po navedbah pravosodnega ministrstva pa so razrešili upravnika zapora ter uvedli notranji nadzor in disciplinski postopek proti sedmim zaposlenim. Odločitev je sicer naletela na nemalo kritik – upravnika so namreč le premestili na položaj namestnika upravnika, kjer naj bi imel bolj ali manj enako plačo, a manj odgovorno delo.