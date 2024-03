Referendum o Golobu in Janši

Stranka SDS, ki naše rubrike nikoli ne razočara, je včeraj vseeno presenetila: predlagali so namreč, da bi državljane kar na referendumu povprašali, ali so za to, da vlada, ki jo vodi Robert Golob, zaključi svoj mandat in se razpišejo predčasne volitve poslancev v DZ. To je sicer izviren predlog, a kot vse izvirne stvari tudi zelo drag: referendum namreč stane kakšne štiri milijončke, odgovor na njihovo vprašanje pa bi lahko za dva evra našli že v včerajšnjem Dnevniku, za katerega je javnomnenjska agencija natančno izmerila, kaj si državljani o tem mislijo.