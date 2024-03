Protest je bil napovedan za minulo soboto, potem ko je Breskvica na Beoviziji, tekmovanju za srbsko predstavnico na Evroviziji, pristala na drugem mestu, zmagala pa je Teya Dora. Na protest sta namesto trume oboževalcev po pisanju tamkajšnjih medijev prišla le dva njena oboževalca, novinarji in trije policisti pa so bili tam po službeni dolžnosti. Družbena omrežja so ob tej novici preplavili šaljivi komentarji na račun Breskvice, oboževalca Breskvice pa sta neuspeh protesta pripisala krivici, medtem ko je eden od njiju za srbski Blic dejal, da so podrli orlovo gnezo, pri čemer je mislil na pesem Breskvice Gnezdo orlovo, s katero je nastopila na Beoviziji.

Portal srbskega časnika Danas je medtem zapisal, da protest ni bil prijavljen policiji, ki je sporočila, da je protest vedno treba prijaviti pristojni policijski postaji. Breskvica je protest, ker ne gre na Evrovizijo, sicer podprla, a se ga sama, menda zaradi poslovnih obveznosti, ni udeležila. Prav tako, le da proti protestu Breskvice, ni protestirala niti Teya Dora ali njeni oboževalci, pri čemer je zmagovalka Beovizije zavrnila tudi navedbe, da sta z Breskvico sprti, in objavila skupno fotografijo, ob kateri je zapisala: »Širite samo ljubezen.«