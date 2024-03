Oblast potrebuje novo fasado

Zakon je zakon. Predpisi so predpisi. Red je red. Ti trije kratki odzivi so v bistvu stanje stvari v naši državi. To sam spremljam v živo dobra dva zadnja meseca. To je obdobje, ko skušam dobiti tisto čudežno priporočeno pošto od svojega bodočega delodajalca. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je največji delilec mesečnih nadomestil, nekateri bi rekli mesečne podpore ali revščine, in od novega leta naprej sem z njim v posebnem razmerju.