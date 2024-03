Zakaj levosredinske vlade ne znajo vladati?

Že dvajset let nobeni levosredinski vladi ni uspelo končati mandata. Vse levosredinske koalicije po letu 2004 so implodirale v brezidejnosti in nekompetentnosti ter notranjih koalicijskih spopadih. In pravkar gledamo razpad pri živem telesu zadnje levosredinske vladne inkarnacije. Zakaj levosredinske vlade ne znajo vladati?