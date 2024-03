Potrebujemo SEKS?

Ko me v tujini sprašujejo, kaj je Slovenija, vsakič razlagam, da je »književna republika«, nacija, ki ni nastala iz srednjeveških mitov in velikih bitk, ampak predvsem zaradi svojega jezika, svojih pisateljev in svoje knjige. Prav zato sredi najlepšega ljubljanskega trga ni generala na konju, ampak France Prešeren, največji nacionalni pesnik.