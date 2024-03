Kratkega roka je bilo veselje enega najzloglasnejših zločincev na svetu, 88-letnega Avstrijca Josefa Fritzla, ki so ga januarja z oddelka za duševno motene kriminalce najbolj zastraženega avstrijskega zapora Stein-Krems premestili v običajnega, bolj odprtega tipa. Višje deželno sodišče na Dunaju je po pritožbi tožilstva namreč razveljavilo odločitev prvostopenjskega sodišča. »Dejstva, potrebna za takšen pogojni izpust, še niso bila v celoti pojasnjena,« so zapisali v utemeljitvi, zadevo pa vrnili na nižje sodišče v Krems. Tam naj bi novo odločitev o potencialni premestitvi sprejeli konec aprila, ko bodo tudi že imeli na voljo dodatne slike njegovih možganov, je potrdila Fritzlova odvetnica Astrid Wagner. Januarsko odločitev, da ni več nevaren družbi, so sodniki v Kremsu sprejeli na podlagi mnenja sodne izvedenke za psihiatrijo, da ima 88-letnik demenco, je krhkega zdravja, pri hoji pa da si pomaga s hoduljo. Fritzla sicer ne bi predčasno izpustili na prostost, ampak bi dosmrtno kazen prestajal v bolj odprtem tipu zapora. Vsake tri mesece bi moral predložiti dokazila o terapevtskem zdravljenju. Obramba je sicer upala, da bi premestitev na drug oddelek tlakovala tudi pot do popolne svobode v domu za starejše.

Zaprta 8516 dni

Odvetnica Wagnerjeva, ki zaradi branjenja najhujših zlikovcev v domovini velja za nekakšno zvezdnico kazenskega prava, je Fritzla v domačih medijih opisala kot prijaznega, dostojnega in šarmantnega gospoda. »Ni zver. Samo človek je, ki ni znal obvladati notranjih demonov,« je razkrila med promocijo (avto)biografije, ki jo je spisala s pomočjo 88-letnika. Tudi sam se ne vidi kot pošast. Čeprav je na neki točki priznal, kako strašne stvari je počel, kako zelo mu je hudo in žal za vse, ki jih je prizadel, česa takega v knjigi ni bil sposoben zapisati. Razglasil se je za dobro osebo in odgovornega družinskega človeka. Zelo predrzno je zapisal, kako so Elisabeth in njuni otroci »uživali« v ujetništvu, kjer da jim ni prav ničesar manjkalo. Igrali so se, smejali, pogovarjali. »Živeli smo kot povsem normalna družina,« je nekoč zaupal psihiatrinji.

Elisabeth in otroci bi njihovo življenje zagotovo opisali povsem drugače. Ugrabil in v zvočno izolirano klet domače hiše je svojo hčer zaprl pri rosnih osemnajstih letih, jo spolno zasužnjil in posiljeval. Rodila je sedem otrok, od šestih preživelih so trije živeli z njo v »bunkerju«, trije pa na svobodi pri »dedku« in babici. Elisabeth dnevne svetlobe ni uzrla 8516 dni. Na svobodo je stopila stara 42 let. To je bilo leta 2008, ko je moral​ Fritzl najstarejšo od otrok, najstnico Kerstin, peljati v bolnišnico, Elisabeth pa je uspelo zdravnikom tam zaupati, kaj se dogaja doma. Leta 2009 so ga zaradi incesta, več tisoč posilstev, zasužnjevanja, nezakonitega zadrževanja v ujetništvu, hudih groženj in smrti iz malomarnosti dojenčka obsodili na dosmrtno ječo. Elisabeth in otroci so prevzeli novo identiteto, živijo na neznani lokaciji, ona naj bi se pred leti poročila s svojim telesnim stražarjem.