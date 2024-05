Nordijska hoja že dolgo ni več zgolj domena smučarskih tekačev, ki so posebno hojo s palicami v poletnih in jesenskih mesecih uporabljali kot sredstvo vadbe za svojo pripravo na zimsko sezono. Iz leta v leto priljubljenejša aktivnost je danes stalnica vsakdana množic po razvitem svetu, ki stavijo na zdrav in aktiven življenjski slog, prav tako se zdi, da skorajda ni več hotela, ki ne bi v svoji ponudbi vseboval tudi nordijske hoje.

Njena redna vadba namreč ob pravilni tehniki zagotavlja dobro telesno pripravljenost tudi v zrelejših letih in pomaga pri zmanjševanju telesne teže. V nasprotju z običajno hojo pri nordijski uporabljamo palice, s čimer povečamo število aktivnih mišic v telesu. Ob tem ohranjamo naravni vzorec hoje, intenzivnost obremenitve pa prilagajamo glede na svoje telesne zmogljivosti in razgibanost terena. Ker so zelo aktivne roke, med vadbo porabljamo več energije, ob tem pa dodatno krepimo tudi mišice ramenskega obroča in trupa.

Aktivno in poučno v »dan mladosti«

Nordijska hoja je priporočljiva tako za rekreativne športnike z zavidljivo kondicijo kot tudi za tiste, ki iščejo nove športne izzive ali bi radi zaživeli bolj zdravo in aktivno. Je tudi varna aktivnost za vse, ki imajo težave s sklepi ali okrevajo po poškodbah, saj pravilna tehnika in uporaba palic omogočata, da so obremenitve sklepov manjše. Ob pravilni vadbi in upoštevanju napotkov učiteljev nordijske hoje so razbremenjeni predvsem gležnji, kolena in kolki, razbremenitev sklepov v nogah pa zmanjša tudi obremenitev hrbtenice.

Vse to in še marsikaj poučnega, zabavnega in okusnega bo rdeča nit Dneva nordijske hoje v Termah Čatež. V soboto, 25. maja, na nekdanji dan mladosti, bo namreč Nedeljski dnevnik v sodelovanju s Smučarsko zvezo Slovenije priredil brezplačen športnorekreacijski dogodek, na katerem boste uživali tako vešči ljubitelji nordijske hoje kot tisti, ki bi se radi s to aktivnostjo šele spoznali, ter gurmani. Z vami bodo učitelji nordijske hoje, ki vas bodo popeljali na krajši ali daljši pohod s palicami po čudoviti zeleni okolici največjih slovenskih term, pika na i športno-zabavnega srečanja pa bosta degustacija in izbor za najboljšo klobaso.

Prijavite se lahko tudi za ocenjevalca klobas, s svojimi dobrotami pa vas bo razvajal kulinarični mojster in udeleženec Masterchefa Jure Galičič. Na dogodek se lahko prijavite po običajni pošti (Dnevnik, d. d., p. p. 712, 1011 Ljubljana, s pripisom Dan nordijske hoje), elektronski pošti (nordijskahoja@dnevnik.si), telefonu (01/30 82 150) ali pa s klikom na povezavo https://www.dnevnik.si/promocije/nordijska-hoja-2024.

Kako izbrati ustrezno dolžino palic Nordijska hoja nas ob pravilni uporabi palic prisili k vzravnani in stabilni telesni drži. Med vadbo je dejavno celo telo oziroma do 90 odstotkov mišic v telesu, pri tem pa je zelo pomembna tudi ustrezna dolžina palic. Določimo jo na dva načina: kot v komolcu, ko palico zapičimo v podlago, mora biti največ 90 stopinj, za določanje dolžine palic pa lahko uporabimo tudi matematični izračun, ki pravi, da morajo biti palice dolge 70 odstotkov telesne višine.

