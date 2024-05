Na univerzi so že pred časom pojasnili, da na krovni ravni nimajo sklenjenega nobenega mednarodnega medinstitucionalnega sporazuma z izraelskimi institucijami. Sodelujejo pa z njimi članice univerze v okviru programov Erasmus+ - tu je članica konzorcija tudi izraelska Univerza Bar Ilan - ter v dveh projektih programa Obzorje Evropa, ki ga financira Evropska komisija.

Senat je na včerajšnji dopisni seji sklenil, da Univerza v Ljubljani ohranja sodelovanje v obstoječih mednarodnih raziskovalnih projektih v okviru programa Obzorje Evropa, dokler se uresničujejo cilji spodbujanja inovacij, izobraževanja, mednarodnega sodelovanja in razumevanja globalnih problemov, ki da so ključnega pomena za bolj miren in povezan svet.

So pa potrdili, da bodo pri morebitnih prijavah novih mednarodnih projektov do nadaljnjega pred vstopom v konzorcij, v katerem bi sodelovala izraelska ustanova, kot tudi v primerih ustanov iz držav, ki izvajajo agresijo na tujih ozemljih ali kršijo človekove pravice v lastnih državah, preverili takšno prijavo projekta v luči morebitne povezanosti z vojaškimi strukturami ali zaznane podpore nasilju in k takšnemu projektu ne bodo pristopili.

Senat je obsodil vse kršitve mednarodnega prava, vključno z mednarodnim humanitarnim pravom in pravom človekovih pravic, na območju Izraela ter še posebej v Gazi in na drugih okupiranih palestinskih ozemljih. Senatorji pa so podprli tudi miroljubne proteste akademske skupnosti po celem svetu in obsodili njihovo neupravičeno omejevanje.