Gradnjo najvišje stavbe v državi so zaznamovale številne podražitve in prestavitve odprtja. Ob začetku so gradbena dela ocenili na dobra dva milijona, pozneje se je vrednost pogodbe zvišala na slabe štiri, na koncu pa na dobrih pet milijonov evrov.

Občina je dva milijona evrov dobila na razpisu ministrstva za gospodarstvo, dva in pol je primaknila sama, 655.000 evrov pa naj bi dobili v tem in naslednjem letu od obiskovalcev.

Kristal bi moral biti dokončan že lani poleti, nato so ta rok zaradi poplav premaknili na letošnji marec, jutri pa bo vendarle sprejel prve obiskovalce, ki odo lahko spili kavo na 106 metrih višine. In pomagali pri sofinanciranju gradnje.

​Video predstavitev stolpa: