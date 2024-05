Iranski vrhovni voditelj ajatola Ali Hamenej je ob začetku procesije vodil molitev pred krstami Raisija in drugih, ki so se smrtno ponesrečili v nedeljo v helikopterski nesreči. Procesija pa se je nato nadaljevala po teheranskih ulicah. Poleg višjih predstavnikov iranske politike in vojske so se slovesnosti danes udeležili tudi tuji gostje, med njimi vodja političnega urada palestinskega gibanja Hamas Ismail Hanija in predstavnik libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah Naim Kasem.

Raisija bodo v četrtek pokopali v šiitskem centru njegovega rojstnega mesta Mašhad. Na pogrebu pričakujejo tudi visoke predstavnike prijateljskih držav Irana. Po poročanju iranske tiskovne agencije Irna je udeležbo potrdilo 15 voditeljev in več deset drugih predstavnikov tujih vlad - med drugim bo prišel kitajski podpredsednik vlade Zhang Guoqing, predstavnika bo na pogreb poslala tudi Rusija.

Po poročanju nemške tiskovne agencije so med procesijo nekateri predsednikovi nasprotniki pozdravili izgubo človeka, ki je bil pomemben del političnega vrha, ki zatira in zapira drugače misleče. V času konservativne Raisijeve vlade se je v Iranu okrepila represija, zaprli pa so tudi so številne novinarje in aktiviste.