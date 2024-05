Kot so v skupnem sporočilu zapisali podpisniki sporazuma, ob Koordinaciji novinarskih sindikatov RTVS in upravi RTVS še Sindikat novinarjev Slovenije, se uprava s sporazumom zavezuje, da bo delavske predstavnike vključila v pogajanja z ustanoviteljem glede stabilnega in primernega financiranja RTVS, si prizadevala za ohranitev delovnih mest in zaposlenosti ter nadomeščanje zaposlenih, ki se upokojujejo, ter z novinarskimi sindikati sklenila dogovor o kadrovski in razvojni politiki za prihodnji dve leti.

Sporazum prav tako določa, da bo uprava RTVS v 30 dneh obravnavala in odgovorila na vsako zahtevo zaposlenih in honorarnih sodelavcev po razporeditvi na delovna mesta in v plačne razrede glede na naloge, ki jih dejansko opravljajo, začela pogajanja za odpravo anomalij pri plačah zaposlenih v spodnji tretjini plačne lestvice ter v devetih mesecih od sklenitve sporazuma pregledala in predlagala spremembe vseh aktov v zavodu, ki se nanašajo na novinarsko in uredniško avtonomijo, pri čemer bodo imeli socialni partnerji in aktivi pravico do predhodnega mnenja.

S podpisom stavkovnega sporazuma se tako končuje najdaljša novinarska stavka na RTVS, ki so jo sindikati vladi, DZ, tedanjemu programskemu svetu in vodstvu RTVS napovedali 13. maja 2022.