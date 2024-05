V Grčiji zaradi pogostih neredov in kršitev javnega reda in miru pomembne tekme že nekaj časa sodijo tuji sodniki. Letos bo finalno tekmo nogometnega pokala med Panathinaikosom in Arisom sodila francoska sodnica Stephanie Frappart. Kot je potrdila tamkajšnja nogometna zveza, bo finale 25. maja v Volosu, tekmo pa bosta ekipi zaradi visokega tveganja morali odigrati pred praznimi tribunami.

Frappart že nekaj let velja za najboljšo nogometno sodnico na svetu. Bila je tudi prva ženska sodnica, ki je sodila na moškem svetovnem prvenstvu. Leta 2022 je v Katarju sodila na tekmi med Nemčijo in Kosta Riko, ki so jo Nemci dobili s 4:2. Med drugim pa je bila tudi prva sodnica, ki je sodila moško mednarodno tekmo na londonskem Wembleju. Lani sta se tam v prijateljskem dvoboju pomerili Anglija in Avstralija.