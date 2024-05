Sedem reprezentanc je že uvrščenih na olimpijske igre v Parizu. Ob gostiteljih Francozih so to še Kanadčani, Poljaki, Američani, Japonci, Brazilci in Nemci, tako da je prostih še pet mest. Zapolnili jih bodo po zadnjih dveh turnirjih v ligi narodov, eden od njiju bo med 18. in 23. junijem v ljubljanski dvorani Stožice, drugi pa v Manili. Med dodatnimi petimi potniki za Pariz bodo reprezentance, ki bodo ob že znanih udeležencih 24. junija, torej neposredno po obeh turnirjih, najvišje uvrščene na svetovni lestvici.

Slovenci v dobrem položaju

Pred začetkom lige narodov – ob turnirju v Antalji je istočasno turnir v Riu de Janeiru, na katerem so domača Brazilija, Argentina, Japonska, Kuba, Nemčija, Italija, Iran in Srbija – so slovenski odbojkarji v dobrem položaju. Pred njimi so le Italijani (342,43 točke), ki so na svetovni lestvici tretji, in Argentinci (314,35), ki so mesto pred sedmouvrščeno Slovenijo (307,12). Najbližje so ji na devetem mestu Srbija (253,22), enajsta Kuba (235,96) in trinajsta Nizozemska (214,58), ki bo tudi prva nasprotnica Slovenije v Antalji. »Ker so Nizozemci eden naših neposrednih konkurentov za uvrstitev na olimpijske igre, bo tekma še toliko pomembnejša in pravi kazalnik, na kakšni ravni smo. Čaka nas zelo težko delo, vendar smo dobro pripravljeni na vse scenarije,« je pred tekmo z Nizozemci popolnoma miren Alen Pajenk, z 38 leti najstarejši igralec slovenske reprezentance.

Zakaj je že današnja tekma z Nizozemci za slovensko reprezentanco tako pomembna? Za lažjo predstavo si poglejmo, koliko točk lahko pridobi oziroma izgubi. Morebitni poraz z 0:3 proti tulipanom, ki so pred turnirjem v Antalji odigrali štiri pripravljalne tekme in vse izgubili (dve proti Japonski in dve proti Franciji), bi ji odnesel 14,82 točke, poraz z 1:3 12,32 točke, z 2:3 pa 9,82 točke. Prav toliko točk bi pridobila Nizozemska, slovenski odbojkarji pa bi v primeru zmage s 3:0 pridobili 5,18 točke, s 3:1 2,68 in s 3:2 le 0,18 točke.

Nizozemci ne delajo veliko napak

»Vemo, da odbojkarska šola nizozemskega selektorja Robeta Piazze temelji na obrambi. Nizozemci igrajo pametno, ne delajo veliko napak. Dobro bomo morali servirati in pokazati, da tudi mi gojimo igro z veliko poudarka na obrambi in dotikih v bloku. Če bomo igrali na tak način, ne pričakujem večjih težav,« je Pajenka dopolnil Jan Kozamernik, ki se je reprezentanci pridružil kot zadnji, potem ko je s Trentinom kot prvi slovenski odbojkar slavil v ligi prvakov. Oba slovenska blokerja poudarjata, da v nizozemski ekipi ni odličen samo korektor Nimir Abdel-Aziz, ampak bo treba paziti tudi na njegove soigralce, za katerimi so odlične klubske sezone. Toda enako velja tudi za izbrance slovenskega selektorja Gheorgeja Cretuja.

»Ves čas poudarjamo, da bo pomembna vsaka tekma, saj prav na vsaki lahko ohranimo točke ali pa jih pridobimo. Zmage štejejo veliko, šteje celo vsak niz. Tako razmišljajo vse reprezentance in posledično bo boj za vsak osvojen niz ogorčen. Dobro je, da bo vse odvisno od nas samih, pomembno pa bo, kako bomo reagirali tudi v posebnih situacijah. Glede fantov me ne skrbi, dobro jih poznam in vem, kaj so si zamislili. Vem, da bodo razmišljali le o tem, kako doseči, kar so načrtovali,« je pred današnjim obračunom z Nizozemsko, ki jo je lani Slovenija v Manili premagala s 3:0, dejal Cretu. Romun na slovenski klopi bo v Antalji računal na Dejana Vinčića, Gregorja Ropreta, Tončka Šterna, Nika Mujanovića, Alena Pajenka, Jana Kozamernika, Saša Štalekarja, Tineta Urnauta, Klemna Čebulja, Žigo Šterna, Roka Bračka, Janija Kovačiča, Urbana Tomana in edinega debitanta v ekipi, Janža Janeza Kržiča. x

*** 4. bo igrala Slovenija v ligi narodov. Ob svojem debiju je bila četrta, naslednje leto deseta in lani sedma.

Iz Turčije na Japonsko Slovenski odbojkarji bodo iz Turčije odpotovali na Japonsko, kjer bodo v Fukuoki od 5. do 9. junija igrali s Turčijo, Brazilijo, Japonsko in Bolgarijo. Zadnji turnir bo od 18. do 23. junija v Ljubljani, nasprotnice pa Argentina, Kuba, Italija in Srbija. Zaključni turnir bo od 27. do 30. junija v Lodžu na Poljskem.