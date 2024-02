Kot je na današnji novinarski konferenci povedal direktor Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) Tibor Mihelič Syed, Bobri niso zgolj festival, ki bi skušal vzgajati bodoče nove odjemalce kulture, ampak želi vzgajati mlade skozi kulturo in graditi analogne skupnosti.

Vodja oddelka za kulturo na ljubljanski mestni občini Mateja Demšič pa je izrazila upanje, da mlade vzgajajo v bolj kritične in kreativne ljudi, ki bodo razumeli drugačnost in bili samozavestni. V Ljubljani bo 62 producentov pripravilo 140 dogodkov, ki se jih bo lahko udeležilo več kot 13.000 obiskovalcev.

Po besedah programske vodje in koordinatorice festivala Tadeje Pungerčar je tema letošnjega festivala Prepletanja. Program - gledališke, filmske, plesne, pripovedovalske, glasbene prireditve, delavnice in vodstva ter druge dejavnosti - bo na različne načine spregovoril o grajenju vzajemnih odnosov. Pod drobnogled bodo vzeli, kako pomembni so pri povezovanju in grajenju skupnosti ljubeznivost, sočutje, občutljivost, empatija in uvidevnost, posebno pozornost bodo namenili umetnosti kot enemu od sredstev za povezovanje.

Tudi letos številne predstave iz tujine

Med stalnicami je Tadeja Pungerčar izpostavila odprtje in zaključek festivala. Odprtje bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana (LGL) s senčno predstavo režiserja Fabrizia Montecchija Moj dedek je bil češnjevo drevo v produkciji LGL, festival bodo že tradicionalno zaključili v CUK Kino Šiška, tokrat s premiero razgibanega koncerta Drobtine iz mišje doline v produkciji Laure Zafred v sodelovanju z Lutkovnim gledališčem Maribor in Mladinsko knjigo.

Program bodo tudi letos obogatile predstave iz tujine. V Centru kulture Španski borci bo moč videti plesno predstavo Mikrosvetovi iz Slovaške, v Plesnem teatru Ljubljana bo gostovala predstava Tok tok tok iz Francije v režiji slovenske ustvarjalke Mateje Bizjak Petit. Na igrišču Športnega društva Tabor bo zaigrala mednarodna zasedba Fekete Seretlek, na odru CUK Kino Šiška pa bo nastopila hip-hop rock-funk skupina Noflipe iz Francije.

Programsko Bobri sodelujejo s festivali, ki potekajo v istem obdobju. Letos sta to Pripovedovalski festival in Kavč festival.

Vstopnice bo mogoče dobiti samo po spletu

Med novostmi letošnjega festivala je Tadeja Pungerčar izpostavila nekatera prizorišča - igrišče športnega društva Tabor in Akademijo za gledališče, radio, film in televizijo ter kavarno v Cukrarni. Strokovna sodelavka za program Tjaša Bertoncelj pa je med novostmi izpostavila Bobrovo izmenjevalnico misli. Na 15 prizoriščih festivala bodo postavljeni nabiralniki s praznimi karticami, na katere bodo lahko obiskovalci zapisali poljubno misel in jo poslali neznanemu naslovniku. Na koncu projekta bodo najboljše misli zbrali v e-knjižici in jih delili na socialnih omrežjih.

Festival bo znova spremljal delovni zvezek Bobrov dnevnik, v Mestni knjižnici Ljubljana, Pionirska - center za mladinsko književnost in knjižničarstvo pa so pripravili obsežen seznam kakovostnih knjig, ki tako ali drugače spregovorijo o tematiki letošnjega festivala.

Kot je še povedala Tadeja Pungerčar, z letošnjim letom na festivalu Bobri v celoti prehajajo na spletni prevzem vstopnic, s čimer želijo omogočiti večjo dostopnost. Brezplačne vstopnice za prireditve bodo na voljo od 9. marca od 9. ure. Pred prevzemom se bo potrebno v spletno aplikacijo registrirati, povezava do registracije pa bo dostopna od 1. marca.

Prirediteljica festivala je Mestna občina Ljubljana, izvršni producent SMG.