»Ubil sem jih, ker nisem mogel več skrbeti zanje,« naj bi po pisanju srbskih medijev ob aretaciji zaradi trojnega umora policistom izustil 22-letni Aleksa Milojević. Le nekaj ur prej je v četrtek popoldan z dedkovo lovsko puško do smrti ustrelil 60-letnega očeta Predraga, 83-letno babico Saro in 81-letnega dedka Mića. Tako naj bi jih odrešil bolečine oziroma jim sodil iz usmiljenja. Dedek je bil nepokreten in senilen, zadnji dve leti je potreboval pomoč pri čisto vsakem opravilu. Bil je v invalidskem vozičku, obsojen na tujo pomoč. Babica je imela težave s srcem, kaplja čez rob je bila nedavna možganska kap očeta Predraga, ki jo je komajda preživel. Njegovo truplo so našli na hodniku, stare starše pa naj bi mladenič postrelil v dnevni sobi med gledanjem policije. »Vse sem jih ubil,« naj bi po pisanju medijev na neki točki krvavo dejanje priznal Aleksa.

V zahvalo za denar metek v glavo

Krajani Knjaževca blizu Niša na vzhodu Srbije skoraj tik ob bolgarski meji še vedno ne morejo verjeti, kaj se je zgodilo. Družino Milojević so – kot se v takih primerih mnogokrat zgodi tudi pri nas! – opisali kot normalno, složno, delovno in mirno. Očitno le na prvi pogled. Starši osumljenca so bili že dolga leta ločeni, Aleksa je ostal z očetom, mama naj bi bila v slabih odnosih z vsemi. Tako vsaj pravijo sosedi družine, ki so jih v četrtek iz popoldanskega počitka predramile policijske sirene. »Bilo je grozno. Ko sem slišal, kaj se je zgodilo, sem obnemel,« je za srbski portal Blic spregovoril eden od njih. Družina je imela pred leti podjetje, v katerem so prodajali vrata in okna, a so ga zaprli, ko je pred leti zbolel Pedo (tako so v skupnosti klicali pokojnega Predraga). Ubita babica in dedek sta skoraj 30 let delala v Nemčiji, zdaj pa živela od tiste pokojnine. »Prav onadva sta vzdrževala Alekso in mu dajala denar. V zahvalo pa sta dobila metek v glavo,« je še pristavil eden od sosedov.

Kuhal jim je, jih umival, nosil ...

22-letni Aleksa je bil po navedbah sosedov in pisanju srbskih medijev miren, neproblematičen fant. Ni delal težav, ni pil, ni kadil. Vedno je lepo pozdravil, vedno bil vsakomur pripravljen priskočiti na pomoč. »No, kot takega sem ga vsaj poznal doslej,« je opisu v pogovoru z novinarjem Blica dejal sosed. Zadnje čase je Aleksa skrbel za celo svojo družino - očeta, babico in dedka. »Niso hoteli iti v dom za starejše, ki je pravzaprav v bližini. Niso mu olajšali življenja, bili so sebični oziroma so pričakovali, da jim bo na voljo vsak trenutek. Mlad je še, niso mu pustili svobodno zadihati, zasužnjili so ga. Seveda je težko biti tako zelo odvisen od nekoga drugega. A bi lahko bili bolj prizanesljivi. Nosil jih je, jim kuhal, pospravljal, kopal, kosil travo, pospravljal po hiši … « pa je družinske razmere opisal sosed, ki je očitno imel natančnejši vpogled v življenje pomorjenih. Po vsem tem času mladenič očitno ni več zdržal in se je odločil za krvavi izhod iz situacije.

Preveliko breme

Novinar Blica je v soseski srečal daljno sorodnico ubite babice Sare. Ta je povedala, kako je 22-letni Aleksa večkrat potožil, kako ne zdrži več. Kako ne zmore več živeti v domači hiši. »Očeta je moral siliti s tabletami, tudi dedka, saj jih ni hotel jemati. Pomagala je babica, da ga je držala. Vozil jih je na preglede, po trgovinah. Babica mu je nenehno govorila, da bo dobil denar, karkoli hoče, samo naj jih ne zapusti. Brez njega ne bi mogli živeti,« je pojasnila gospa. A je bilo za mladega Alekso to preveliko breme. Čeprav je bil dober po srcu in je rad pomagal, je poudarila gospa, tako ni šlo več naprej. Rad je delal, rad si je sam služil, babičinega denarja ni hotel vzeti. A ona bi raje videla, da on sploh ne bi hodil v službo, temveč bi bil neprestano z njimi, ona pa bi mu to plačevala. »Prekipelo mu je. In očitno povsem zmračilo,« je še komentirala o družinskih odnosi dobro poučena gospa. Mladenič naj bi že iskal stanovanje, v katerega bi se lahko odselil. A do tega na koncu vendarle ni prišlo.