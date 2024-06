Letalo je zajela nevihta s točo, ki je odtrgala nos letala in hudo poškodovala vetrobranska stekla pilotske kabine, kar je otežilo pristanek. Potniki so nepoškodovani.

Nevihtno vreme je letalo družbe tipa airbus A320 poškodovalo pred pristankom na mednarodnem letališču v bližini kraja Schwechat. Nevihtna celica po navedbah posadke ni bila vidna na vremenskem radarju, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Auf dem Flug von Palma nach Wien ist dieser A320 heute in den Großhagel der Superzelle bei Hartberg und Pinkafeld geraten. Trotz schwerer Schäden an Nase, Radar und Frontscheiben konnte der Pilot den Flieger sicher in Wien landen. 📸 @aviationbrkpic.twitter.com/w0zgKHHvux — Manuel Oberhuber (@manu_oberhuber) June 9, 2024

Letalo je kljub slabemu vremenu v nedeljo ob 17.55 varno pristalo, pri čemer so potniki ostali nepoškodovani.

Po prvih ugotovitvah so bili na letalu poškodovani okni pilotske kabine, nos letala in nekaj zunanjih oblog, so navedli v letalski družbi.

Kot je razvidno s fotografij, objavljenih na spletu, je nevihta s točo letalu odtrgala nos in razbila okna pilotske kabine.

Kot navaja avstrijski časnik Kronen Zeitung, naj bi pilot pristajal »na slepo«, kar mu je zaradi izkušenosti tudi uspelo.

Nevihta s točo je letalo zajela približno pol pred načrtovanim pristankom na dunajskem letališču.