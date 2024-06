Na evropskih volitvah je stranka SDS v vseh osmih volilnih enotah dosegla prvo mesto, kar potrjuje njeno prevlado na političnem prizorišču. V vseh enotah je zbrala med 25 odstotkov in 37 odstotkov glasov, kar kaže na močno in enakomerno razporejeno podporo po celotni državi.

Najmočnejša zmaga SDS na Ptuju

V Ptuju je SDS dosegla najvišji odstotek glasov med vsemi volilnimi enotami, z več kot 36 odstotki. Gibanje Svoboda je ostala pri nekaj več kot 21 odstotki glasov, SD je dosegla nekaj več kot 9 odstotkov.

Tudi v Ljubljani Bežigrad je SDS zmagala z večjo razliko, dobila je dobrih 27 odstotkov, medtem ko je Gibanje Svoboda doseglo nekaj manj kot 22 odstotkov. SD in Levica sta ostali pod 7 odstotkov.

V Mariboru je SDS dosegla visoko podporo z več kot 34 odstotki glasov, medtem ko je Gibanje Svoboda dosegla 23 odstotkov.

Tudi v Celju je SDS dobila visoko podporo. Zanjo je glasovalo dobrih 35 odstotkov volilnih upravičencev v tej enoti. Gibanje Svoboda je ostala pri nekaj več kot 21 odstotkih, medtem ko je SD dosegla skoraj 9 odstotkov.

Svoboda povsod druga

Gibanje Svoboda je doseglo drugo mesto v vseh volilnih enotah, s podporo med 21 in 25 odstotki, kar kaže na njihovo konsistentno prisotnost in precejšnjo podporo volivcev, čeprav ne dovolj za preboj na prvo mesto.

Tretje mesto za Vesno

Z izjemo treh volilnih enot je Vesna zasedla tretje mesto, zanjo je največ ljudi glasovalo v volilni enoti Ljubljana Bežigrad, kjer je prejela dobrih 15 odstotkov glasov. Visok delež glasov je prejela tudi v enoti Ljubljana Center, dobrih 14 odstotkov. V Postojni je tretje mesto zasedla SD, Vesna je bila četrta, prav tako v Novem mestu, kjer je tretje mesto zasedla SLS. Na Ptuju je Vesna dosegla najslabši rezultat, šesto mesto, z dobrimi petimi odstotki. Po SDS in Gibanju Svoboda se je na Ptuju na tretje mesto uvrstila NSi.

SD so v večini enot dosegli rezultate med 6 odstotki in 10 odstotki, kar kaže na stabilno, a omejeno volilno bazo. Njihova podpora ni zadostovala za pomembnejši vpliv v primerjavi z vodilnima strankama. Levica se je v vseh enotah uvrstila v spodnjo polovico rezultatov, z deležem glasov med 3 odstotki in 7 odstotkov. Njihova podpora je bila najmočnejša v Ljubljani, vendar še vedno nezadostna za večji politični preboj.

Volitve so potrdile trend, kjer desno-sredinske in desne stranke, kot je SDS, prevladujejo, medtem ko se levosredinske stranke soočajo z izzivom mobilizacije širšega volilnega telesa.