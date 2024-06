Borut Horvat, Tomaž Horvat in Marko Mehtsun, Grossmannov festival fantastičnega filma in vina: Prihod vampirja kot vrhunec veselice

V Ljutomeru se bo jutri ob 18. uri slovesno začel jubilejni 20. Grossmannov festival fantastičnega filma in vina, ki bo središče Prlekije vse do sobote ponovno potopil v vrtinec žanrskega filma in raznih spremnih dogodkov, kot so pogovori z gostujočimi umetniki, delavnice, koncerti, vinske pokušine, kulinarične vsebine – in seveda znamenita zaključna parada zombijev. Enega najbolj svojevrstnih festivalov daleč naokoli že dolga leta pripravlja zagnana posadka zanesenjakov; med njimi so tudi Borut Horvat, Tomaž Horvat in Marko Mehtsun. »Brez lažne skromnosti lahko trdimo, da imamo na ogled najboljše filme, ki jih je trenutno mogoče dobiti znotraj žanrske kinematografije,« pravijo. »Naša selekcija je povsem primerljiva z največjimi tovrstnimi festivali, le da je manj obsežna.«