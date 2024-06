V soboto okoli poldneva se je na Kobariškem zgodila nesreča, v kateri se je hudo poškodovala 51-letna nemška jadralna padalka. Gospa je v lastni režiji vzletela na vzletišču na hribu Stol (gre za 1673 metrov visoko goro v najdaljšem grebenu v Julijskih Alpah), pristati pa je nameravala v Kobaridu. A je njene načrte skalilo grdo vreme. V bližini naselja Sužid jo je namreč zajela močna nevihta. »Zaradi močnega vetra ji je zaprlo padalo, zato je začela strmoglavljati z višine dobrih deset metrov,« so sporočili z novogoriške policijske uprave. Padla je na žičnato ograjo za domače živali, nato pa pristala na travi. Hudo se je poškodovala, s policije so sporočili, da gre za poškodbo hrbtenice.

Poleg bovških policistov so poškodovani na pomoč priskočili tolminski reševalci, ki so jo na kraju oskrbeli in jo odpeljali v bolnico v Šempeter pri Gorici. Poleg novogoriškega preiskovalnega sodnika in okrožne državne tožilske je policija o nesreči obvestila še preiskovalca letalskih nesreč in incidentov. Tujo krivdo so izključili, o nesreč pa bodo s pisnim poročilom obvestili še novogoriško državno tožilstvo.