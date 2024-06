Izraelsko topništvo je obstreljevalo predvsem okolico Rafe na skrajnem jugu Gaze, medtem ko so z letali ciljali tudi preostale dele razdejane enklave.

Kot navaja katarska televizija Al Jazeera, so okupacijske sile izvedle številne racije na Zahodnem bregu, kjer so v ločenih incidentih ubile dva Palestinca. Pred umikom so vojaki tudi pridržali več ljudi.

Nove vojaške operacije potekajo istočasno s prizadevanji ZDA, da bi VS ZN sprejel konsenz o premirju v Gazi.

Osnutek predloga resolucije o prekinitvi ognja, ki so ga članice Varnostnega sveta prejele v nedeljo, naj bi po navedbah francoske tiskovne agencije AFP, ki je seznanjena z dokumentom, dobil zeleno luč izraelske strani, kar se doslej še ni zgodilo in predstavlja napredek glede na dosedanje predloge resolucij.

VS ZN je sicer že konec marca sprejel resolucijo z zahtevo po takojšnji prekinitvi ognja v Gazi med muslimanskim svetim mesecem ramazanom, ki bi vodila v trajno premirje. Resolucijo, ki jo je predlagalo deset nestalnih članic, med njimi Slovenija, so podprle vse članice razen ZDA, ki so resolucijo v nasprotju z določili mednarodnega prava označile kot nezavezujočo.

V osemmesečni izraelski ofenzivi v Gazi je bilo doslej ubitih najmanj 37.084 ljudi.