Aljoša Matko, igralec sezone po izboru Dnevnika, je nogometno dozorel: V Celju sem prišel do točke, ko znova uživam v nogometu. V dosedanji karieri ni šlo vse po načrtih, a sem dokazal, da sem borec na igrišču in v življenju. Ko ne gre, se borim in na koncu sem nagrajen. (Foto: Tomaž Skale)