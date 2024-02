Natečaj 100 Beste Plakate je eno najstarejših evropskih oblikovalskih tekmovanj, ki obravnava plakat. V različnih oblikah poteka že od leta 1966, ko so bile podeljene prve nagrade za najboljše oblikovanje, plakati pa razstavljeni v Vzhodni Nemčiji. Prireja ga združenje 100 Beste Plakate s ciljem predstaviti in promovirati posebne dosežke v grafičnem oblikovanju plakata v nemško govorečih državah. Rezultat natečaja je potujoča razstava, ki vsako leto gostuje po svetu, zdaj pa jo lahko prvič pozdravimo tudi v Sloveniji. Plakate si je mogoče ogledati v TAM-TAM-ovih Plakatnih galerijah Figovec in BTC ​ še vse do 22. marca 2024.