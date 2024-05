Predlog za začasno zadržanje razpisa posvetovalnega referenduma o evtanaziji so skupaj z zahtevo za oceno ustavnosti referenduma vložili v SDS in NSi. Ustavno sodišče je odločitev, da referenduma ne zadrži sprejelo s petimi glasovi proti štirim. Za začano zadržanje referenduma so glasovali sodniki Klemen Jaklič, Rajko Knez, Rok Svetlič in Marko Šorli. Sodniki Jaklič, Knez in Svetlič so dali ločena odklonilna mnenja, sodnik Rok Čeferin pa je dal pritrdilno ločeno mnenje. Sodišče je sicer sklenilo, da bo zadevo vsebinsko obravnavalo absolutno prednostno.

Že pred tokratno odločitvijo je ustavno sodišče zavrnilo tudi predlog omenjenih opozicijskih strank za zadržanje izvedbe posvetovalnega referenduma o rabi konoplje. V nedeljo, 9. junija, bodo volilci torej svoj glas lahko oddali na treh posvetovalnih referendumih. Tretji se tiče preferenčnega glasu na volitvah v DZ.