Rusi naj bi načrtovali napad z dveh strani vodnega zajetja Pečenihi ob reki Siverski Donec. Z ofenzivo na zahodu bi se morali prebiti proti Harkivu na tako razdaljo, da bi ga lahko obstreljevali s topovi. Ustavila jih je ukrajinska 92. brigada in jih potisnila deset kilometrov stran od načrtovanega cilja.

The Economist navaja tudi, da je bil prav preboj do Pečenihov načrt v ozadju strašnih napadov na Vovčansk, ki potekajo že dva tedna.

»Rusi so na začetku hitro napredovali na tem območju, ki bi moralo biti močno minirano, vendar v resnici ni bilo,« citira svoje vire britanski časnik.

This is what Russians now do to Ukrainian towns from just across the Russian border where the Biden Admin prohibits Ukraine to fire with western weapons. Russians can now kill thousands of people and there's absolutely nothing Ukraine can do about it.pic.twitter.com/Mipdr0D82M