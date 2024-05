Poteza tožilca ICC po mnenju Türka pričakovana in nujna

Nekdanji predsednik republike Danilo Türk meni, da je bila poteza glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC), ki je zahteval izdajo nalogov za priprtje vodij Izraela in Hamasa zaradi suma vojnih zločinov v Izraelu in Gazi, pričakovana in nujna. Od obravnave teh hudih zločinov je namreč odvisna verodostojnost ICC, je poudaril za STA.