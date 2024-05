Bovški policisti, policisti gorske policijske enote novogoriške policijske uprave in bovški gorski reševalci so okoli poldneva danes na Mangartu iskali od včeraj pogrešanega 53-letnega državljana Avstrije. Nekaj po drugi uri popoldan so na zahodni strani gore našli truplo moškega, identiteto katerega še ugotavljajo. Glede na okoliščine najdbe policija ne izključuje možnosti, da gre prav za pogrešanega Avstrijca.

Da je moški pogrešan, so je bila policija obveščena danes okoli desete ure zjutraj. 53-letnika so nazadnje videli včeraj dopoldan, ko se je z avtom znamke VW Sharan odpeljal po turistični cesti Strmec – Mangartsko sedlo. Bovški policisti so se takoj odpravili na teren, pred zadnjim tunelom pred Mangartskim sedlom so našli njegov avto. Njim in gorskim policistom so se pr iskalni akciji pridružili še reševalci GRS Bovec. Razmere so bile zaradi dežja, megle in slabe vidljivosti izjemno zahtevne oziroma neugodne. Iskali so ga tudi s policijskim helikopterjem.