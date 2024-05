Župan je zavod obtožil dvoličnosti, saj naj bi soglašali s prvomajskim kresom in srečanjem sindikatov. »Sindikat je dobil dovoljenje, študenti pa ne. To je nesprejemljivo in to zavračam. Zakaj niso dobili dovoljenja? Ker so premladi in preveč bučni?«, je študentom v bran stopil župan.

»Zavrnitev izdaje soglasja je zame popolnoma nerazumljiva in jo odklanjam,« je župan Janković komentiral težave pri pridobivanju soglasja za Pohod na Rožnik, ki so ga za jutri, v sklopu majskih iger, želeli organizirati študenti.

V Zavodu RS za varstvo narave so zelo zaostrili pogoje izdajanja soglasij za dogodke v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib. Študenti uradno niso prejeli soglasja zaradi domnevnega zavlačevanja postopka.

Že marca so po treh mesecih odločanja soglasje zavrnili glasbeniku Robertu Pešutu Magnificu, ki je na sankališču v Tivoliju želel organizirati jubilejni koncert, za katerega je že prodal več tisoč vstopnic.

Študenti bodo namesto pohoda na Rožnik imeli dogodek Odhod z Rožnika.

Ljubljanski župan je zavod za varstvo narave obtožil dvoličnosti, saj naj bi izdali soglasje za prvomajsko srečanje in kres na Rožniku, niso pa soglašali s podobnim dogodkom na isti lokaciji, ki so ga želeli organizirati študenti: »Prvega maja sem bil na Rožniku, ko je bilo tam približno sedem tisoč ljudi. Večer pred tem je bil kres. Nimam nobenega problema, da se tam družimo in spoštujemo tradicijo. Naš LPP je z avtobusi pripeljal tisoč mladih in starih obiskovalcev. Dogovor je bil, da isto lokacijo od sindikatov prevzamejo študenti, a očitno je bil problem, da so dogodek želeli imeti ponoči. En dan v letu res ni problem, da tam nekdo prespi in prizorišče pospravijo in uredijo prostor ter zasadijo travo. Verjetno tudi kakšno bruhanje, ampak, a je to problem? Sindikat je dobil dovoljenje, študenti ga niso. To je nesprejemljivo in to zavračam. Zakaj niso dobili dovoljenja? Ker so premladi in preveč bučni? Kje je boljše, da so bučni, kot tam na vrhu?,« je v bran študentom še dejal ljubljanski župan.

Oddelek za varstvo okolja je za dogodke v Tivoliju

Tudi po oceni Nataše Jazbinšek Seršen, vodje oddelka za varstvo okolja na ljubljanski občini, so deli parka primerni za takšne dogodke: »Celotni krajinski park je bogat z biodiverziteto. Vendar pa so območja, ki omogočajo prireditve, in ta lokacija, o kateri je govora, je ob ustrezni zaščiti dopustna za izvajanje takšnih prireditev. V preteklosti je bilo kar nekaj prireditev, kjer se je pokazalo, da se z ustrezno zaščito da območje povrniti v prvotno stanje. Osebno ocenjujem, da so prireditve na takšnih lokacijah možne. Seveda, ne stihijsko in kjerkoli, ampak samo na ustreznih lokacijah, ki so ustrezno zaščitene. Povsod drugod pa je naravo in biodiverziteto potrebno ustrezno varovati,« je povedala Seršen.

Kot kaže se bo DM tek zgodil

Za petek je v krajinskem parku napovedan tudi tradicionalni DM Tek za ženske. Čakamo na odgovor organizatorjev, ali so tudi oni imeli težavo pri iskanju soglasja s strani Zavoda RS za varstvo narave. Kot je razbrati iz javnih objav organizatorjev, se bo dogodek odvil na načrtovani lokaciji v Tivoliju.

V ponedeljek so organizatorji napovedali, da bo na letošnjem teku rekordno število obiskovalcev. Obiskovalce so pozvali, da naj skrbijo za okolje, ne naslanjajo koles na drevesa, pobirajo za seboj smeti in se izogibajo hoji po zelenici. Pri tem so še dodali: »Že 18. leto zapored skrbimo, da se Tivoli po naši prireditvi povrne v prvotno stanje. Prepričani smo, da nam bo z vašo pomočjo to uspelo tudi letos, saj vas je prijavljenih rekordno število udeleženk. Krajinski park Tivoli, ki letos praznuje 40 let, želimo v največji možni meri razbremeniti pred učinki velikih prireditev.«