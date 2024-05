Potem ko je kanadski filmar Denis Villeneuve po knjižni klasiki Dune: Peščeni planet zrežiral dva kritiško in finančno uspešna filma, ki sta z vstopnicami do danes zaslužila več kot milijardo dolarjev, je ponudnik malozaslonske zabave HBO za letošnjo jesen napovedal serijo Dune: Prerokba (Dune: Prophecy). V šestdelni prvi sezoni bomo videli, kako je v fiktivnem svetu prihodnosti, ki je videti kot kapitalizem, ki se je sesul nazaj v fevdalizem, nastal sestrski red Bene Gesserit. Gre za klasično predzgodbo oziroma obzgodbo, kakršna je recimo serija Zmajeva hiša, ki dopolnjuje dogodke serije Igra prestolov. Sprva je bilo mišljeno, da bo serijo režiral celo Villeneuve, a je po seriji menjav v zasedbi mesto glavne režiserke zasedla Anna Foerster (Westworld, Outlander, Jessica Jones). Kot avtorica serije pa je navedena Alison Schapker (Alias, Fringe, Altered Carbon).

Predzgodba filmov Dune

HBO-jeva serija se dogaja 10.000 let pred dogodki iz filmov, v katerih smo spremljali vzpon Paula Atreidesa, potem ko je skupaj z očetom, vojvodo Letom, in materjo Jessico, članico reda Bene Gesserit, pripotoval na peščeni planet, kjer orjaški žetveniki iz peska luščijo »začimbo«, medzvezdno verzijo nafte. Sestrski red Bene Gesserit v svetu Franka Herberta vleče niti v ozadju boja za oblast različnih plemiških rodbin, ki naseljujejo številne planetarne kolonije. V drugem filmu smo izvedeli recimo, kako so politične spletkarke v evgeničnem projektu vzgoje preroškega nadčloveka prepletle krvne oziroma sorodstvene linije pripadnikov nasprotujočih si aristokratskih hiš.

Serija sicer vsebinsko črpa iz romana Sisterhood of Dune, ki sta ga napisala Kevin J. Anderson in najstarejši sin Franka Herberta, Brian Herbert. V ospredju zgodbe, o kateri je razen že navedenih splošnih iztočnic zaenkrat znanega malo, bo med drugim družina Harkonnen, ki smo jo v filmih spoznali kot bogate in militarizirane antagoniste. Za osrednjo vlogo Tule Harkonnen je bila izbrana britanska igralka Olivia Williams (Krona, Rushmore), njeno sestro Valyo Harkonnen pa bo igrala Emily Watson (Černobil, Lom valov). V seriji bomo videli tudi Britanca Marka Stronga (Igra imitacije, Sherlock Holmes), Travisa Fimmela (serija Vikingi) in Shalom Brune-Franklin (serija Turist).

Na spletu že prvi napovednik

Pred dnevi je že tudi izšel prvi uradni napovednik, ki je glede na številne pozitivne odzive navdušil spletne gledalce tako zaradi obljube zanimivih političnih spletk kot čudovite vizualne podobe. Čeprav podatkov o proračunu še ni, je na podlagi videnega že jasno, da gre za razkošno produkcijo, ki sledi minimalističnemu, a hkrati impozantnemu filmskemu slogu, ustvarjenemu pod taktirko Villeneuva. Scenografsko gre torej za mešanico estetike srednjega veka, težke industrije in retrofuturizma, znotraj katere prednjačita orjaška arhitektura in elegantna kostumografija. Za glasbeno podobo serije je za nameček poskrbel z oskarjem nagrajeni nemški skladatelj Volker Bertelmann (Na Zahodu nič novega).

Jeseni bo še posebej zanimivo videti, ali bo serija lahko nadgradila eno izmed najpogosteje izpostavljenih pomanjkljivosti obeh filmov. To je, da je Villeneuve zaradi omejene minutaže in spektakelske narave filmskega formata na več mestih dodobra oskubil tematsko podlago knjižne predloge. To je sicer neizbežen del vsakršnega knjižnega prevoda v film, pri čemer vsaj na papirju velja, da format serije s tega vidika ustvarjalcem seveda daje več manevrskega prostora za razvoj pripovednega sveta. Ali to pomeni tudi, da se bo serija tako kot film naslonila na sodobna ekološka in geostrateška vprašanja, bo treba še počakati. Ne pozabimo še, da je poleg serije, ki izide jeseni, tudi že potrjen tretji film v režiji Denisa Villeneuva.

Dune: Prerokba (Dune: Prophecy, 2024) Avtorica: Alison Schapker Režiserji: Anna Foerster in drugi Igrajo: Olivia Williams, Emily Watson, Mark Strong, Travis Fimmel, Jade Anouka, Chris Mason, Shalom Brune-Franklin. Izid: jeseni 2024 (HBO Max)