Okoli poldneva je vanjo trčil 25-letni voznik tovornjaka, ki je prevažal zemljo z bližnjega gradbišča nakupovalnega centra.

Kot piše Jutarnji list, so sosedje najprej zaslišali top udarec, nato pa vpitje voznika, ki obupan klical na pomoč. V hudem šoku jih je rotil, naj deklici pomagajo, in se v solzah spraševal, zakaj se mu je to zgodilo in zakaj se je sploh odločil za to službo. Ena od vaščank pa je povedala, da voznika, ki je zbil dekle, pozna in da je sicer zelo previden pri svojem delu.

Nesreča se je sicer zgodila prav v času, ko hodijo otroci v šolo. Ob preminuli punčki je bilo še eno dekle, ki pa ni bilo poškodovano.

Takoj po nesreči se je mimo pripeljal zdravnik in skušal deklici pomagati, a so bile poškodbe prehude. Še posebej žalosten je podatek, da je bila doma le kakih 300 metrov stran od kraja nesreče.

Prebivalci Dugega Sela so novinarjem povedali, da poteka po cesti, kjer se je zgodila nesreča, vsak dan gost promet, saj težki tovornjaki neprenehoma vozijo material z gradbišča. Pravijo, da jih je bilo zaradi tega že pred tragičnim dogodkom strah, da se komu ne bi pripetilo najhujše.