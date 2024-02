Da ne bo pomote: vlada je res kriva za marsikaj, kar je narobe v slovenskem zdravstvenem sistemu. Zadnjih trideset let se s tem sploh ni resno ukvarjala. Ministre za zdravje menjuje kot po tekočem traku. Vizije zdravstvenega sistema sploh nima. Samo požare gasi. Leta in leta se že pusti izsiljevati zdravništvu. Dovoljuje korupcijo. Dovoljuje dvoživke. Ne sprejme zakona, ki bi dvoživke prepovedala. Ne sprejme zakona, ki bi zdravnikom, ki so umaknili soglasje za nadurno delo, prepovedal delo zunaj javnih zdravstvenih ustanov. Dopušča, da zdravniki v javnem zdravstvu delajo vedno manj. Ne sprejme zakona, da morajo zdravniki, ki gredo delat v tujino, državi vrniti vse stroške svojega izobraževanja. In kriva je še za marsikaj.

Vendar pa vlada ni kriva za to, da stavka zdravnikov še traja. Res je, kot pravi Polh, da bi vlada lahko stavko takoj končala. Če bi seveda zdravnikom dala toliko denarja, kot ga hočejo. Če bi torej popustila izsiljevanju.

Za nadaljevanje stavke zdravnikov je krivo zdravništvo. Ki je med zaslužiti več denarja in opravljati svoj poklic v skladu s profesionalno etiko izbralo denar. Med pomočjo bolnim in več denarja se je odločilo za več denarja. Zato je krivo zdravništvo. x fokuspokus.si