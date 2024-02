Za letošnjo Grumovo nagrado, namenjeno najboljšemu izvirnemu dramskemu besedilu, so nominirani Marko Bratuš in Haris Pašović s satiro Najboljša evropska predstava, Tjaša Mislej z igro Prva beseda je mama, Daniel Day Škufca z družinsko sago Budnost zimskega jutra in Iza Strehar z dramo Nezakonske matere. Foto: Arhiv Dnevnika