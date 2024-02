Je najboljši član stranke ali vlade tisti, ki se uklanja vodstvu in potlači lastno mnenje in lastna načela, da ne »škoduje«, ali pa je najboljši član stranke ali vlade tisti, ki nepravilnosti želi takoj v kali razčistiti in se distancirati od nedovoljenih in neetičnih praks ter na ta način ohraniti in povečati ugled in zaupanje v stranko, vlado? In v svoje ime. Ministrica odhaja z dobrim imenom in izkušnjo več o delovanju državnih in političnih uradnikov, ostajajo pa politiki in državni uradniki z omadeževanimi imeni in nezaupanjem javnosti.

Težko bi našel lepši dokaz o tem, da je aktualni politični sistem izrojen, nepotreben in objektivno škodljiv za neko moderno, transparentno in napredno družbo. Politične stranke so dejansko zasebna komercialna podjetja, predstavljajo le nepomembno število občanov in ne delujejo v smislu dogovorne demokracije; ugrabile so ne le državo, ampak tudi volilni sistem, ki jim zagotavlja formalno legitimnost in neskončno oblast. Največja težava, ki jo imamo občani, pa je v tem, da se o želenem političnem in demokratičnem sistemu v lastni državi nikoli nismo pogovarjali, dobili smo ga pač v paketu z osamosvojitvijo.

Bojko Jerman, Dolsko