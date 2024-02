Kdo nagaja in kdo varuje svoj interes?

Civilna iniciativa stanovalcev Brilejeve ulice in skupina devetih posameznikov s Pržanjske ulice sta z vložitvijo tožb na upravno sodišče preprečili začetek gradnje Regentovega kvarta. Družba Lesnep sicer ima gradbeno dovoljenje za tri stolpnice s skupaj 356 stanovanji, a še ni pravnomočno. Matjaž Cerjak, direktor družbe Brusnica, ki je lastnica podjetja Lesnep, je zagotovil, da ne nameravajo začeti gradnje, dokler ne pridobijo pravnomočnega dovoljenja. Koliko časa bo odločalo upravno sodišče, je težko napovedati. Če bo sodišče uslišalo pripombe sosedov, odpravilo gradbeno dovoljenje in ministrstvu naložilo, naj ponovno odloči o izdaji, se celoten proces lahko še dodatno podaljša. A to, kar se dogaja v Dravljah, niti ni presenečenje, stanovalci so svoje nestrinjanje z načrtovano pozidavo območja med Pečnikovo in Brilejevo ulico od leta 2006 izrazili že večkrat. Vendar so bili njihovi pomisleki preslišani.