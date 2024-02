Namesto dveh, le ena zlata kolajna za Slovenijo

V Planici je včeraj v dežju potekal peti tekmovalni dan na mladinskem svetovnem prvenstvu. Slovenska ženska skakalna ekipa v postavi Ajda Košnjek, Jerica Jesenko, Taja Bodlaj in Tina Erzar je opravičila veliko vlogo favoritinj in prepričljivo osvojila naslov svetovnih prvakinj. To je bila tretja slovenska kolajna na prvenstvu in druga zlata, že za prvo je poskrbela članica ženske ekipe Tina Erzar. Odlično je v boju za naslov mladinske svetovne prvakinje kazalo tudi nordijski kombinatorki Tii Malovrh. Malovrhova je bila druga po skakalnem delu, po polovici tekaške proge pa je bila močno v vodstvu, a so jo nato diskvalificirali, saj se je prezgodaj pognala s starta. »Zaradi nervoze sem izgubila pogled na ekran in prezgodaj startala. Takoj sem se zavedala napake, a nisem vedela, da se lahko vrnem in je potem vse vredu,« je skrušeno napako priznala Tia Malovrh. Na tekaških progah so se mladinci in mladinke merili na 10 kilometrov klasično.

Petkovi izidi iz Planice, smučarski tek, moški: 1. Myhlbäck (Šve) 23:05,9, 2. Naeff (Švi) + 52,4. 3. Melbye (Nor) + 56,8, 48. Petrovič + 3:23,6, 78. Marinko (oba Slo) + 6:06,7, ženske: 1. Crusell (Šve) 26:40,1, 2. Del Rio (And) + 8,5, 3. Sand (Nor) + 23,4, 51. Zupan + 4:06,8, 52. Medja + 4:12,4, 54. Janežič + 4:22,9, 55. Melihen (vse Slo) + 4:33,2.

Nordijska kombinacija, moški: 1. Walcher (Avs) 25:51,3, 2. Sommerfeldt (Nem) + 16,8, 3. Kvamme (Nor) + 19,5, 31. Zajec + 4:39,5, 35. Percl Seručnik + 5:18,3, 36. Brecl + 5:22,3, 38. Janhar (vsi Slo) + 5:51,9, ženske: 1. Korhonen (Fin) 15:24,7, 2. Brabec (ZDA) + 1,5, 3. Loh (Nem) + 11, 21. Kobentar + 2:17,6, 28. Sušnik + 3:48,8, Malovrh (vse Slo) – diskvalifikacija.

Smučarski skoki, ekipno ženske: 1. Slovenija 906,5 točke, 2. Japonska 791,9, 3. Nemčija 786,1.