Hallerstein je kot misijonar, matematik in astronom poosebljal most med dvema civilizacijama, kitajsko in evropsko. Leta 1746 mu je kitajski cesar zaupal mesto najvišjega uradnika, odgovornega za astronomijo. To funkcijo je opravljal do smrti leta 1774 v Pekingu.

Eden njegovih najpomembnejših dosežkov je bil vodenje izdelave izjemnega astronomskega instrumenta, zvezdnega opazovalnika, ki je s kombinacijo heliocentrične zasnove, ki je bila tedaj v uporabi v Evropi, in ekvatorialne postavitve, kot je bilo to v navadi na Kitajskem, predstavljajo pomemben napredek znanstvene izmenjave med Vzhodom in Zahodom, kombinacijo tradicije in inovacij. Replika zveznega opazovalnika, ki stoji na izteku Grudnovega nabrežja ob Šentjakobskem mostu, je darilo veleposlaništva Kitajske Sloveniji in predstavlja simbolni spomenik kitajsko-slovenskega prijateljstva.

Častna gostja ob odkritju je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki v repliki opazovalnika vidi »poklon zgodovini slovenske diplomacije in znanosti, saj je bil Hallerstein med drugim tudi znanstvenik in diplomat.«

Spomenik predstavlja tudi zgodovino prijateljskih izmenjav med Kitajsko in Slovenijo, ki traja že štiri stoletja, je prepričan kitajski veleposlanik v Sloveniji Shunqing Wang. »Hallerstein, ki je na Kitajskem preživel 36 let, ni le začel zgodovine prijateljskih izmenjav med Kitajsko in Slovenijo, ampak je tudi izjemno prispeval k izmenjavam med vzhodnimi in zahodnimi civilizacijami,« je dejal.