Na Kitajskem so lani izvozili 4,91 milijona avtomobilov, so pokazali ta mesec objavljeni podatki kitajskega združenja avtomobilskih proizvajalcev. AFP ob tem izpostavlja, da v nasprotju s kitajskimi podjetji japonski avtomobilski proizvajalci veliko vozil proizvajajo v tujini. Tako so leta 2022 na Japonskem proizvedli 7,84 milijona vozil, po proizvodnih obratih v tujini pa skoraj 17 milijonov.

Kitajska se je na prvo mesto po izvozu avtomobilov zavihtela predvsem na račun velikega povpraševanja po električnih avtomobilih. Med drugim je kitajski proizvajalec električnih vozil BYD v zadnjem lanskem četrtletju prodal največ povsem električnih avtomobilov in s tem prehitel ameriškega Teslo.

Japonski avtomobilski proizvajalci pa so namesto povsem električnim vozilom pozornost namenjali hibridom. Vendar so se zaradi vse večjega zanimanja javnosti zavzeli, da bodo okrepili proizvodnjo povsem električnih vozil.

Pri Toyoti so si tako zastavili cilj, da bodo do leta 2026 letno prodali okoli 1,5 milijona električnih vozil, do leta 2030 pa 3,5 milijona, navaja AFP.