Pri Avtobusni postaji se požvižgajo na Železnice

Pred približno enim letom so Slovenske železnice odpovedale najemno pogodbo za zemljišče Avtobusni postaji Ljubljana. Toda z zemljišča, na katerem stoji dotrajana stavba Avtobusne postaje Ljubljana, se slednja še ne namerava izseliti. Pri AP so prepričani, da so Slovenske železnice pogodbo odpovedale nezakonito.