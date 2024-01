Podpora rezervistov, ki bi se udeleževali rednih usposabljanj, bi bila predvsem logistične narave, je pojasnil obrambni minister Guido Crossetto. Rezervisti naj bi posredovali tudi v primeru nesreč, kot to že počnejo vojaki. Ne bi pa jih smeli razporediti na fronto.

Rezervni sestavi italijanske vojske bi se lahko pridružili nekdanji vojaški uslužbenci, policisti ali osebe s posebnimi znanji.

»Vzpostavitev nacionalne rezerve oboroženih sil, tako kot v Švici in Izraelu, je cilj, za katerega si prizadevamo. V prihodnjih tednih bomo predlagali ustrezen zakon,« je napovedal Crosetto.

Italijansko vojsko od leta 2005 sestavljajo izključno poklicni vojaki in prostovoljci. Enoletno prostovoljno služenje vojaškega roka je pogoj za kakršne koli nadaljnje obveznosti v vojski in za prijavo v policijo, karabinjerje in druge varnostne organe. Nacionalni urad za civilno službo prav tako ponuja program prostovoljnega enoletnega civilnega služenja.