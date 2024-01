Vožnja na havbi

Slovenski vozniki težav ne povzročajo samo na naših cestah, ampak tudi na tujih. Tako je v soboto na avstrijskem Tirolskem slovenska voznica s parkirišča pri smučišču zapeljala iz kolone avtov, da bi jo prehitela. Kdo ima konec tedna čas stati v vrsti?! Med prehitevanjem je začela voziti proti 30-letnemu usmerjevalcu prometa, ki ji je z rokama nakazal, naj ustavi. Ona ni upoštevala navodil in je rahlo zapeljala vanj. To se je ponovilo še drugič, v tretji »rundi« pa je gospa vanj trčila z vso hitrostjo in ga na pokrovu motorja celo odpeljala s seboj. Dol je zletel šele po nekaj metrih, ko je voznica ustavila avto. Na srečo jo je moški odnesel brez poškodb. Ženska se je potem odpeljala naprej, kot da se ni nič zgodilo, a jo je policija našla in aretirala. Osumljena je poskusa povzročitve telesne poškodbe.

Za otroke gre!

Le kaj je mislil voznik avtobusa, ki so ga policisti v sredo v Domžalah ulovili, kako v »sklumpanem« vozilu prevaža otroke. Avtobus je imel namreč močno izrabljene gume, poškodovano pa tudi vetrobransko steklo, kar se uvršča med hujše nepravilnosti. Prav možno je sicer, da šofer ni bil nič kriv, temveč bi bilo treba preganjati lastnika podjetja, za katerega je vozil … Kakorkoli že, avtobus so izločili iz prometa, tako voznika kot podjetje pa čaka prekrškovni postopek. Policisti so izpostavili, da so otroci med najbolj ogroženimi udeleženci v prometu, voziti se jih mora v tehnično brezhibnih vozilih, za šoferje pa veljajo še posebno strogi pogoji.

Lov na Fredija

Medtem ko sta v ljubljanskem živalskem vrtu mačji pandi Magu in Mauka uživali v zimskih radostih, so v koelnskem razglasili izredne razmere. Njunega devetletnega nemškega kolega Freda namreč ni bilo v ogradi, osebje pa je predvidevalo, da je nagajiv rdeči panda pobegnil. Izkazalo se je, da je sneg šel tudi njemu na roko (oziroma tačko), saj so se zaradi obilne količine tega upognile veje bambusa, po katerih je Fredu uspelo splezati na sosednje drevo. Žival je bila na svobodi vzhičena in ni kazala nobene želje po vrnitvi domov. Nemočno osebje je moralo na pomoč poklicati gasilce, usposobljene za reševanje mačk in drugih trmastih kosmatincev z dreves. Fredi si je, med tem ko se mu je po lestvi bližal gasilec, očitno premislil in se je spustil na tla, od koder so ga po treh urah reševalne akcije vrnili v ogrado, kjer ga je že nestrpno čakala partnerka Mila. Fred je bil baje vidno nezadovoljen, kar da je izrazil z vztrajnim brundanjem. Po nekajurni avanturi se je domov sicer vrnil v enem kosu in nepoškodovan. Fred sicer ni Fred od rojstva. Kot Barney se je namreč skotil v Angliji, leto dni kasneje pa se je preselil v Nemčijo.

Sledi v kakcih

Policija bo v Bolzanu in nekaterih bližnjih krajih v italijanskih Dolomitih prekrškarje odslej iskala tudi s pomočjo testov DNK. Kaj je pri tem nenavadnega? Da bodo lovili štirinožce, katerih iztrebke bodo našli na javni površinah, kjer je tako izločanje prepovedano. Prek analize kakcev bodo tako ugotovili, kdo se je podelal tam, kjer se ne bi smel, njihovim skrbnikom pa bodo grozile kazni do tisoč evrov. Za test je treba plačati 65 evrov, skrbnikom, ki ljubljenčkov ne bodo registrirali, pa grozijo še veliko višje kazni. Do konec lanskega leta se je v sistem vpisalo le pet tisoč od 45 tisoč kužkov z območja.

Zvezda na sodišču

Ena bolj nenavadnih tožb zadnje čase je gotovo tista zoper kraljico popa Madonno. Sredi decembra lani je namreč na oder v Brooklynu prišla z več kot dvourno zamudo, kar sicer ni za take zvezde nič kaj nenavadnega, dva obiskovalca pa sta bila nad tem zgrožena. Zdaj jo tožita, ker se je koncert končal šele okoli enih ponoči, ko je bilo na voljo manj podzemnih vlakov in drugega javnega prevoza, taksiji pa so bili dražji. Poleg tega sta morala zjutraj vstati in iti v službo, kar je bilo zaradi krajšega spanca veliko težje, kot sicer. Zaradi utrujenosti sta se slabše odrezala tudi pri družinskih obveznostih. Prepričana sta, da je Madonna kršila pogodbo in da bi morala za svoje dejanje odgovarjati.