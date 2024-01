Rusko transportno vojaško letalo s šestimi člani posadke, tremi spremljevalci in 65 ukrajinskimi vojnimi ujetniki, ki naj bi jih zamenjali za ruske, se je danes ob 11. uri po lokalnem času zrušilo v ruski regiji Belgorod na meji z Ukrajino. O tem je rusko obrambno ministrstvo seznanilo domačo in tujo javnost preko ruskih medijev. Posnetki strmoglavljenja, ki ga nihče ni preživel, so se kmalu pojavili na spletu. Moskva trdi, da se je drugo rusko letalo z ukrajinskimi vojnimi ujetniki, ki bi jih prav tako morali zamenjati za ruske, v zraku obrnilo in se vrnilo na rusko letališče.

Pozneje je ministrstvo za obrambo za sestrelitev letala iljušin il-76MD obtožilo Ukrajino, še prej pa je to storil predsednik dume Vjačeslav Volodin pred ruskimi poslanci: »Ubili so svoje vojake, medtem ko so jih čakale njihove matere, njihovi otroci.«

V ukrajinski obveščevalni službi GUR so po novici o strmoglavljenju sporočili, da načrtovane zamenjave vojnih ujetnikov ne bo. Dopustili so možnost, da so bili v letalu zajeti ukrajinski vojaki, ruski strani pa so očitali, da v času usodnega leta od njih ni zahtevala varnosti zračnega prostora nad regijo Belgorod. Sprva so sicer nekateri ukrajinski mediji trdili, da na letalu ni bilo zajetih ukrajinskih vojakov, ampak rakete za sistem s-300, s katerimi ruska vojska napada ukrajinska mesta.

Vsekakor si Ukrajinci prizadevajo uničiti čim več ruskih raket že na tleh in tako zmanjšati napade na svoja mesta, napadi na rusko ozemlje s topovi, raketami in brezpilotniki pa so bili najpogostejši prav v regiji Belgorod. Popoldne so iz ukrajinske vojske sporočili, da bodo še naprej bdeli nad zračnim prostorom, izstrelišči raket in transportom raket, da bi zmanjšali ruske napade.

Kje so obljubljene granate

Na fronti imajo Rusi sicer že nekaj mesecev pobudo, a večjih sprememb ni. Ukrajinci se bojijo, da jim zahod letos ne bo dostavil dovolj streliva, sploh če bi novembra na ameriških predsedniških volitvah zmagal Donald Trump. Med drugim bi Ukrajinci radi sami napadali ruska mesta, tako kot Rusi napadajo njihova. A prav zato jim Nemčija noče dati vodenih raket dolgega dosega taurus. Pred dnevi so Ukrajinci sicer z brezpilotnikom močno poškodovali veliko izvozno skladišče nafte in plina ob Finskem zalivu nedaleč od Sankt Peterburga, nekaj tisoč kilometrov stran od Ukrajine.

Ukrajinska vojska potrebuje predvsem granate, saj so na fronti topovi glavno orožje. Francoski vojaški analitik Guillaume Ancel pravi: »Ameriška vojaška pomoč (ki je bila do lani jeseni daleč največja) se je močno zmanjšala, Evropa pa nima dovolj vojaške industrije, da bi nadomestila ZDA. Lani jeseni je bil v EU sicer sprejet program milijon granat za Ukrajino v letu dni. A samo v lanskem letu jih je Ukrajina uporabila tri milijone, Rusija pa sedem milijonov. Poleg tega vse kaže, da bo EU v enem letu proizvedla 300.000 granat, Francija denimo komaj 30.000.«