Za 73. tekmo zvezd je Antetokounmpo dobil 4.309.630 glasov, v vzhodni konferenci mu sledita zadnji najkoristnejši igralec lige Joel Embiid iz Philadelphie s 3.721.002 ter Bostonov Jayson Tatum s 3.717.311 glasovi.

Na zahodu po glasovih prednjači LeBron James iz Los Angeles Lakers s 3.938.571 glasovi, sledijo pa Denverjev Nikola Jokić s 3.498.250, Phoenixov Kevin Durant s 3.466.608 in Dončić s 3.205.375.

Na zahodu med branilci Dončiću sledita Stephen Curry iz Golden Stata z 2.616.154 ter Shai Gilgeous-Alexander iz Oklahoma Cityja z 2,331,113.

Na vzhodu je med branilci prvi po glasovih Tyrese Haliburton iz Indiane z 2.718.973, drugi je Trae Young iz Atlante z 1.815.898, tretji pa Damian Lillard iz Milwaukeeja 1.730.036.

Navijači imajo čas za glasovanje do sobote, začetni peterki vzhodne in zahodne konference pa bodo objavili 25. januarja. Glasovi navijačev prinesejo 50 odstotkov k odločitvi o začetnih peterkah. Novinarski glasov in glasovi igralcev pa prinesejo po 25-odstotni delež.