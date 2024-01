Ameriški gigant Disney je leta 2019 ustanovil svojo platformo za video na zahtevo. Ena prvih uspešnic je bila serija Mandalorijec o plačancih, ki so zavezani vedno in povsod nositi masko. V doslej izdanih treh sezonah smo spremljali lovca na glave Dina Djarina (Pedro Pascal), ki imperialističnim barabam ni hotel izročiti malega zelenega škrata Groguja. Potem ko se je ugibalo, kdaj bi lahko izšla četrta sezona priljubljene serije, je Disney sporočil, da bo uspešnica malih zaslonov poskusila srečo na velikem platnu. Film o mandalorijcu s posebnim zelenim paketom bo predvidoma režiral avtor serije Jon Favreau, sicer igralec in režiser, ki stoji tudi za nekaterimi Marvelovimi filmi (Iron Man, Iron Man 2).

Snemanje naj bi se po poročanju ameriških medijev začelo letos. Spomnimo, da Vojne zvezd na velikem platnu nismo videli vse od leta 2019, ko je decembra v kino prišla deveta epizoda filmske megafranšize, podnaslovljena Vzpon Skywalkerja. Sklepni del tretje trilogije galaktične sage je služil dobro, ni bil pa najbolje sprejet med kritiki in oboževalci, zaradi česar je Disney, kar se filmov tiče, stopil na zavoro in se osredotočil na produkcijo serij. Nove filmske projekte so pri medijskem podjetju tako napovedali šele lanskega aprila v Londonu, ko so bili napovedani trije celovečerci.

Filme bodo po sedanjih načrtih režirali James Mangold (Policaji, Izzivalca), Dave Filoni (Vojna klonov) in kanadsko-pakistanska filmarka Sharmeen Obaid Chinoy, ki bi tako postala sploh prva ženska na režiserskem stolčku filma Vojne zvezd. Film Jamesa Mangolda bo obravnaval zgodnje dni mojstrov jedijev, Filonijev naj bi zaokrožil povezane zgodbe iz Disneyjevih serij The Mandalorian, The Book of Boba Fett, Ahsoka in drugih, film Sharmeen Obaid-Chinoy pa bo nadaljeval zgodbo petnajst let po dogodkih iz Vzpona Skywalkerja. V filmu New Jedi Order bomo znova videli angleško igralko Daisy Ridley, ki je odigrala središčno vlogo zadnje trilogije.

Vsi omenjeni filmi so različno dolgo v produkciji, pri čemer pa še pri nobenem ni bil potrjen datum izida. Mediji čez lužo ugibajo, da novega filma pred decembrom 2025 ne bo. Še vedno pa je v pripravi tudi scenarij za film Vojne zvezd, ki naj bi ga režiral novozelandski filmar Taika Waititi (Zajec Jojo, Thor: Ragnarok). Filmsko produkcijsko podjetje Lucasfilm, ki ga je leta 2012 kupil Disney, je poleg naštetih v zadnjih letih napovedalo in nato odpovedalo še vrsto drugih vojnozvezdnih projektov, vključno s filmi Marvelovega vodje Kevina Feigeja in režiserke Čudežne ženske Patty Jenkins.