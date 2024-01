Smo pač stranka, ki ima zelo visoka merila. Glede povezav s SDS pa tako: SDS in SD vidim kot stranki, ki sta že več kot 30 let na prizorišču, ena in druga sta zelo dobro organizirani, kadrovsko in programsko. Ob tem pa bi rad navkljub vsemu nekaj poudaril: Socialni demokrati niso nikdar omogočili SDS, da bi prišla do vlade, nove, predvsem liberalno usmerjene stranke pa so to storile, neposredno ali posredno s svojim delovanjem. Pa zdaj niti ne govorim, ali je bilo to slabo ali ne, takšna so dejstva.

Tanja Fajon ima večji ugled in težo v Evropi ali v svetu kot pa v Sloveniji. In morali bi biti ponosni, da imamo takšno zunanjo ministrico, kot je ona. Z njo sem bil nekajkrat na obiskih v tujini in vedno sem bil navdušen nad njenim nastopom in odnosom tujih državnikov do nje. Zunanji minister Južne Koreje, kjer sva bila poleti, je na primer s Tanjo takoj stkal pristne vezi. In to v politiki šteje veliko, če ne največ, takšni dobri odnosi so tudi jamstvo, da se bodo lahko problemi reševali. Kot socialdemokratka je Tanja tudi na evropski ravni na zelo visokem položaju, ampak tu, v Sloveniji, je ne znamo ceniti, tako kot ne znamo dovolj ceniti gospoda Čeferina in vseh drugih, ki jim v svetu uspe. (Mladina)