V tragični nesreči na letališču Haneda v japonskem glavnem mestu Tokio je danes zagorelo letalo državne letalske družbe Japan Airlines. Vseh 367 potnikov in 12 članov osebja so evakuirali. Letalo je zagorelo po tem, ko je trčilo z manjšim letalom japonske obalne straže. Pilot tega letala se je uspel rešiti, pet članov posadke pa je umrlo. Letalo je bilo namenjeno v bazo na letališču Niigata, da bi pomagalo pri reševanju posledic potresa, ki je Japonsko prizadel včeraj.

Vse steze so trenutno zaprte, gasilci z okoli 70 vozili se borijo s smrtonosnimi plameni. S posnetkov televizijske hiše NHK je razvidno, kako se plameni širijo iz oken letala, pa tudi izpod njega. Po poročanju japonskih medijev je zaradi odpadnega materiala zagorela tudi pristajalna steza. »Zgodil se je čudež. Neverjetno je, kako so uspeli z letala na varno spraviti vse potnike,« je za Sky News komentiral nekdanji pilot Roger Whitfield.

»Cela kabina je bila v le nekaj minutah polna dima. Vrgli smo se na tla. Kmalu so odprli vrata, zasilni izhod, skozi katerega smo se rešili,« je za švedski časnik Aftonbladet povedal sedemnajstletni potnik s Švedske Anton Deibe. »Zdelo se je, kot da smo v peklu. Dim je bil pekoč. Pojma nismo imeli, kam gremo, samo tekli smo na polje. Bilo je kaotično,« je dodal najstnik, ki je bil na letalu s staršema in sestro.

Stunning video from Japan Flight JL516, an Airbus A350 operated by Japan Airlines with over 360 people onboard has just crashed Tokyo-Haneda International Airport. The plane crash has engulfed the entire fuselage in fire. Shocking video of explosions and fire. pic.twitter.com/CH2Echuubn

Predstavnik japonske obalne straže je na tiskovni konferenci na letališču Haneda dejal, da preiskujejo podrobnosti nesreče in da ni jasno, če je šlo za trčenje ter da vedo le, da je bilo vpleteno njihovo letalo. Po navedbah letalske družbe Japan Airlines je potniško letalo v letalo obalne straže trčilo na pristajalni stezi ali pa na vzporedni stezi, ki je namenjena zgolj vožnji. Po podatkih spletnega mesta za sledenje letov FlightAware je šlo za letalo airbus A350-900.

🔴 #INCIDENT | A Japan Airlines A350-900XWB has caught fire in Tokyo Haneda after colliding with a Coast Guard aircraft. It is reported that all passengers and crew were evacuated, and the firefighters are controlling the fire. This is the first hull loss of the type. pic.twitter.com/dRmK8HBPgD