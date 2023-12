Kot je glede posredovanja sporočila ameriška vojska, sta se na prošnjo za pomoč kontejnerske ladje Hangzhou podjetja Maersk, ki pluje pod dansko zastavo in je bila že v soboto tarča napada z raketo, odzvala dva njihova rušilca. Eden od njiju je sestrelil dve raketi, ki sta poleteli proti njima.

Glede na ameriške navedbe je šlo za že 23. napad Hutijev na mednarodni pomorski promet od 19. novembra.

Danes je bila ladja Hangzhou znova tarča napada, ko so se Hutiji s štirih plovil poskušali vkrcati nanjo. Helikopterji z bližnjih ameriških rušilcev, na katere so prav tako streljali, so v samoobrambi tri potopili, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo Centcom. Posadko so ubili, četrto plovilo je po njihovih navedbah zbežalo.

Maersk, eno največjih ladjarskih podjetij, je v odzivu na dogajanje sporočilo, da za 48 ur ustavlja plutje po Rdečem morju.

Hutiji že dlje časa napadajo plovila na pomembni poti pomorskega prometa v Rdečem morju, pri čemer navajajo, da gre za podporo Palestincem v Gazi, kjer Izrael vodi silovito ofenzivo proti skrajnemu gibanju Hamas.

Napadi predstavljajo vse večjo grožnjo za tranzitno pot, po kateri potuje do 12 odstotkov globalne trgovine, zaradi česar so ZDA ta mesec za zagotavljanje varnosti plovbe vzpostavile posebno pomorsko skupino, v kateri sodeluje več držav.

Oborožene skupine, ki nasprotujejo Izraelu, v odziv na njegovo posredovanje v Gazi, kjer je od začetka oktobra umrlo že več kot 20.000 ljudi, izvajajo napade tudi drugod v regiji. Njihove tarče so denimo ameriške sile v Iraku in Siriji, kjer naj bi po trditvah Washingtona za napadi stale skupine, ki jih podpira Iran.