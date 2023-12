Ema Klinec, Nika Križnar, Nika Prevc, Ajda Košnjek, Katra Komar in Taja Bodalj so prve Slovenke, ki se bodo uradno podpisale pod nastop na ženski novoletni skakalni turneji. »Na turnejo potujemo z enako zasedbo, kot je bila v Engelbergu, saj je prepričala z rezultati,« je ekipo za »Two Nights Tour«, kakor se imenuje novo vzpostavljena turneja za ženske, komentiral glavni trener reprezentance ​Zoran Zupančič.

»Novo prizorišče za nas. Garmisch-Partenkirchen je izziv za vse. Dekleta tam še niso skakala in je zagotovo izziv, Oberstdorf že poznamo,« je prizorišča opisal vodja slovenske ženske reprezentance. »Na zadnjih tekmah smo prikazali izjemno formo in komaj čakamo, da se tekmovanje začne,« nam je še zaupal vodja stroke, ki si želi, da po zaslugi svojih varovank vnovič dvigne roke v zrak. Naj spomnimo, na zadnji tekmi svetovnega pokala sta Nika Prevc in Ema Klinec v Engelbergu poskrbeli za dvojno slovensko zmago, na odru za zmagovalke do šestega mesta pa se je znašla še Nika Križnar, ki je bila ravno šesta.

Tri skakalke si želijo zmage

Odlična popotnica z zadnjega prizorišča dviga tudi apetite v domačem taboru. »Vse tri skakalke (Nika Križnar, Ema Klinec in Nika Prevc, op. a.) na novoletni turneji štartajo na zmago. To ni nobena skrivnost, a se hkrati zavedamo, da to ni mogoče, saj lahko zmaga le ena,« ima visoka pričakovanja glavni trener. Konkurenca je tudi v smučarskih skokih za ženske vse hujša, kar kažejo tudi letošnji rezultati. Z zmago se lahko na štirih tekmah pohvalijo Juki Ito (Japonska), Nika Prevc (Slovenija) in Josephine Pagnier (Francija), ki je zmagala dvakrat, kar jo uvršča v ožji krog favoritinj za končno zmago. »Prav nič ne razmišljam o tem. Za mene je že veliko zadovoljstvo, da sem tu, kjer sem. Na turneji si želim le dobrih skokov,« nam je na zadnji postaji svetovnega pokala zaupala Josephine Pagnier.

Veliko bolj odločne so Slovenke, ki so že vajene pritiska velikih tekem. »Za nas je to ena najpomembnejših tekem sezone,« pravi Zoran Zupančič. Trenutno tretja v svetovnem pokalu ​Ema Klinec dodaja: »Podpiram to, da gremo po stopinjah moških kolegov. Glede na situacijo sicer ne razumem, zakaj niso vključili še Ljubnega in Beljaka v turnejo, saj se mi zdi, da bi bilo bolje. Je res, da bomo doma še vedno skakale in bo tam zagotovo posebno vzdušje. Upam, da se mi na turneji vse poklopi, za Engelberg tega namreč ne bi mogla reči,« je jasno predstavila svoje cilje najvišje uvrščena slovenska skakalka v svetovnem pokalu to zimo.

Previsoka pričakovanja

Če imajo Ema Klinec in ostale naše skakalke upravičeno visoka pričakovanja, pa to ne velja za nemške organizatorje tekem, ki so si na vsak način želeli izboriti termine v času novega leta in tako ustaviti lani ustanovljeno »silvestrsko turnejo«, ki je nastala na osnovi slovenske ideje. V treh tekmovalnih dneh (kvalifikacije in tekma v enem dnevu v Garmisch-Partenkirchnu in kvalifikacije ter tekma čez dva dni v Oberstdorfu) organizatorji pričakujejo več kot 14.000 obiskovalcev. Za zdaj je prodanih šest tisoč vstopnic. »Veliko smo vložili v oglaševanje turneje. Mislimo, da si skakalke to zaslužijo in da so naša pričakovanja upravičena,« nam zatrjujejo organizatorji tekem.

»Veliko smo vložili v enakopravnost ženskih skokov. Zelo si želimo, da bi imele ženske enake možnosti,« so še dodali pri nemški smučarski zvezi. A pričakovanja so nekaj, realnost pa nekaj povsem drugega. Moška tekma v Oberstdorfu je že nekaj časa razprodana, kar pomeni, da si je predčasno vstopnico za ogled tekme moške novoletne skakalne turneje zagotovilo več kot 26.000 gledalcev, pri ženskah pa pričakujejo za obe tekmi skoraj pol manjše število in tudi to je utopično.

Spored ženske novoletne skakalne turneje Garmisch-Partenkirchen Sobota, 30. december, ob 16.15: kvalifikacije, ob 17.45: prva tekma turneje. Oberstdorf Ponedeljek, 1. januar, ob 15. uri: kvalifikacije, ob 16.15: druga tekma turneje.