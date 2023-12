Nasmejte se, konec je blizu

Izumrli bomo, to je zdaj že povsem gotovo – nepovratno smo zjebali podnebje in izginili bomo v poplavah biblijskih razsežnosti ter naraslih oceanih ali pa nas bodo pogoltnili snežni plazovi in vkovali v led, morda nas bodo odnesli velikanski gozdni požari, pošastni orkani, kakšna dokončna pandemija, morda kakšen naval kobilic ali pa bomo preprosto pocrkali od lakote na posušeni in razpokani zemlji – a bomo vsaj odšli v stilu. In če si nas bo prihodnost po čem zapomnila, bo to naš izjemni, neskončni smisel za humor.